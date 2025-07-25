В Татарстане потушили пожар на базе по переработке нефтяных шламов

Пожарные ликвидировали возгорание на базе по переработке нефтяных шламов в Нижнекамске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о пожаре по адресу 4-я Промышленная, 6 поступило в 15:35. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили горение внутри металлического ангара и нефтяного шлама на открытой территории. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении огня участвовали 38 специалистов, также привлекалось 12 единиц пожарной техники.

Дознаватели Госпожнадзора устанавливают причину возгорания.

На обнародованных Telegram-каналом «Нижнекамск. Новости» кадрах можно заметить огромное черное облако дыма, поднимающееся над городом. В публикации отмечается, что по предварительным данным, очаг возгорания находится в районе промышленного парка «Нижнекамск».

По данным Telegram-канала «Регион 116 Казань», пожар произошел из-за возгорания нефтяного кокса.

Накануне в городе Новошахтинск в Ростовской области загорелся торговый центр «Русь» на площади 1300 кв. м. Инцидент произошел на улице Ленина. Изначально площадь пожара оценивали в 30 кв. м, однако огонь быстро распространился.

Ранее подросток признал вину в поджоге леса в Забайкалье.