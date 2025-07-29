В Гидрометцентре России заявили о высокой пожарной опасности в СЗФО

Аномально жаркая погода в регионах Северо-Западного федерального округа приведет к самой высокой пожарной опасности на территории страны. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Северо-Западном федеральном округе фиксируется выраженный антициклональный режим погоды, так как там меньше облачности и в регионы поступают воздушные массы с юга. Эти факторы привели к необычно жаркой погоде. В Карелии, в Ленинградской области, в том числе в Санкт-Петербурге, в Архангельской области температура воздуха поднимется до +28...+33°C, в Мурманской области — до +32°C.

Вильфанд подчеркнул, что в Коми, Мурманской, Архангельской и Новгородской областях, в Коми, в Новгородской области большая часть территории с четвертым и пятым классом пожарной опасности. Это вызвано не только жарой, но и типом растительности. У лиственных лесов выше критерий природного самовозгорания, чем у хвойных.

29 июля сообщалось, что в Ростовской области произошел ландшафтный пожар.

Ранее россиян предупредили о новых природных катаклизмах.