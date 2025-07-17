Экс-директор парка «Патриот» частично погасил ущерб Минобороны и парку

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов возместил министерству обороны России 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости.

17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития оборонного ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Гособвинитель в ходе заседания приобщил информацию о том, что Ахмедов возмещает ущерб. Чиновник перевел на счет Минобороны 200 и 300 тысяч рублей.

14 июля Одинцовский городской суд Московской области провел первое слушание по делу экс-директора. Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2021–2024 годах бывший заместитель министра обороны России, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот» Павел Попов, совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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