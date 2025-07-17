На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-директор парка «Патриот» частично погасил ущерб Минобороны и парку

Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов возместил Минобороны 500 тысяч рублей
true
true
true
close
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов возместил министерству обороны России 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости.

17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития оборонного ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Гособвинитель в ходе заседания приобщил информацию о том, что Ахмедов возмещает ущерб. Чиновник перевел на счет Минобороны 200 и 300 тысяч рублей.

14 июля Одинцовский городской суд Московской области провел первое слушание по делу экс-директора. Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2021–2024 годах бывший заместитель министра обороны России, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот» Павел Попов, совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами