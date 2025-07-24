Экс-директор «Патриота» на суде сообщил о «мертвых душах» генерала Попова

Бывший директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов заявил, что по указанию экс-замглавы Минобороны России генерала армии Павла Попова в парке числились «мертвые души». Об этом передает РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.

«Я сообщил следствию, что по указанию Попова в парке были «мертвые души», то есть несуществующие сотрудники», — заявил Ахмедов на суде.

По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной преступной группировки с целью хищения средств, выделенных Минобороны на строительство парка «Патриот». К реализации своего преступного плана он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Общая сумма ущерба государству составила более 25 млн рублей.

Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн рублей и служебном подлоге и дал показания против Попова. 17 июля суд приговорил его к шести годам колонии, а также лишил звания и госнаград. Кроме того, с Шестерова взыскано более 24 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Из них 18 млн рублей будут переданы Минобороны, а оставшиеся более 6 млн направят в пользу парка «Патриот».

Бывший директор парка Ахмедов также признал свою вину. Он возместил министерству обороны России 500 тысяч рублей по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее было раскрыто, на что генерал Попов потратил деньги Минобороны для парка «Патриот».