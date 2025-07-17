Российский генерал признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот»

Генерал Шестеров полностью признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот»

Бывший заместитель начальника главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн руб. и служебном подлоге, его намерены рассмотреть в особом порядке. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу.

Уточняется, что Шестеров согласился на особый порядок принятия судебного решения. Под этим понимается более мягкое наказание, но при этом подсудимый должен полностью согласиться с предъявленным обвинением. Приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.

До этого бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.