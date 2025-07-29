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Площадь пожара под Геленджиком увеличилась

Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров
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Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве в Краснодарском крае увеличилась до 12 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что к тушению пожара были привлечены более 130 специалистов и 24 единицы техники.

29 июля сообщалось, что возле Геленджика произошел лесной пожар, к тушению привлекли вертолет. По данным ведомства, тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жара.

До этого пожарные ликвидировали ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 25 га. В тушении принимали участие более 70 специалистов и свыше 20 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

29 июля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера ввели на всей территории Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что за минувшие сутки в Туве были зарегистрированы 24 природных пожара.

Ранее пожар в Геленджике попал на видео.

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