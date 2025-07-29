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В Екатеринбурге рассказали об эвакуации людей из обрушившегося здания

Прокуратура: из обрушившегося в Екатеринбурге офиса эвакуировали 21 человека
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Telegram-канал Екатское Чтиво | URA.RU

Из офисного здания на Мартовской улице, 6 в Екатеринбурге вывели более 20 человек после частичного обрушения конструкций. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты МЧС разбирают завалы. Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Часть здания на Мартовской обвалилась днем 29 июля. Разрушения затронули середину трехэтажного дома, помещения по бокам уцелели. В настоящее время спасатели выясняют, есть ли пострадавшие.

На место происшествия выехали две бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

Накануне рухнула часть жилой многоэтажки в Астрахани, три человека пострадали.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

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