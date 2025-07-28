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Появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани

Опубликовано видео с места обрушения подъезда жилого дома в Астрахани
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МЧС России

Появилось видео с последствиями обрушения части многоквартирного жилого дома на улице Ляхова в Астрахани. Кадры опубликовал официальный Telegram-канал МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел в кирпичном доме № 6 по улице Ляхова.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении.

Сообщается, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Других данных на момент публикации нет.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

До этого стало известно, что в результате взрыва были разрушены 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме.

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