На место обрушения здания в Екатеринбурге выехали две бригады скорой

Минздрав: к месту обрушения здания в Екатеринбурге направили две бригады скорой

На место обрушения здания на Мартовской улице, 6 в Екатеринбурге выехали две бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

«На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК. Информации о пострадавших на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр здравоохранения региона Татьяна Савинова взяла ситуацию под свой контроль.

Разрушения затронули середину трехэтажного здания, помещения по бокам уцелели. Дом сдавали под офис. В настоящее время спасатели выясняют, есть ли пострадавшие.

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