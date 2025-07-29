Заключенные пострадали от взрыва газа в колонии Волгограда

Четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона в исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Отмечается, что во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим пожаром. Всех пострадавших госпитализировали. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести.

По факту происшествия следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.

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Ранее в Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения подъезда в жилом доме.