Около 15 рабочих заблокированы в задымленном здании в Москве

«Москва»: около 15 рабочих заблокированы в задымленном доме на севере столицы

Примерно 15 рабочих оказались заблокированы в задымленном строящемся ЖК ПИК на севере Москвы. Согласно информации агентства «Москва», пожар начался на первом этаже здания на Большой Академической улице.

Пожарные уже устранили открытое пламя. Однако из-за сильного задымления сотрудники, находящиеся на 12, 14 и 19 этажах, не могут спуститься вниз. В настоящее время ведутся работы по их спасению.

29 июля в Балабанове Калужской области произошел пожар на рынке.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

В апреле этого года на востоке Москвы произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Пожар произошел на 5-й Парковой улице. По данным МЧС, площадь огня составила 100 квадратных метров. Тогда эвакуировали около 50 человек.

Ранее россиян предупредили о новых природных катаклизмах.