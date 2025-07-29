В Калужской области загорелся рынок

В Балабанове Калужской области произошел сильный пожар на рынке

В Балабанове Калужской области произошел пожар на рынке. Об этом сообщил журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале.

В настоящее время к месту происшествия направляются оперативные службы. Подробности выясняются.

До этого Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в поселке Майском в Хабаровском крае вторую ночь подряд горят деревянные дома.

По информации журналистов, пожары происходят именно в двухэтажных зданиях из бруса. Местные жители уверены, что кто-то целенаправленно поджигает строения.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.