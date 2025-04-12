На востоке Москвы загорелась кровля чайханы и супермаркета

На востоке Москвы произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

«Со слов администрации помещения, люди покинули самостоятельно. На месте работают 25 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожар произошел на 5-й Парковой улице. По предварительной информации, площадь огня составила 100 квадратных метров. В настоящее время пожарные проводят работы по вскрытию кровли здания.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в здании расположены супермаркет и чайхана. Всего было эвакуировано около 50 человек, отметили журналисты.

Накануне в Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара. Возгорание произошло на 17-м этаже здания. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади один квадратный метр. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре.