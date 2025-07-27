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Россиян предупредили о новых природных катаклизмах

Родин: осенью 2025 года на Россию могут обрушиться новые природные катаклизмы
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Depositphotos

Ближайшей осенью на Россию могут обрушиться новые природные катаклизмы. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

«Таких явлений будет больше, во всяком случае в предстоящие несколько десятилетий», — сказал он.

По его словам, самое значительное изменение климата на планете сейчас происходит в Арктике.

В январе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов, и 2025 год продемонстрирует это в полной мере — увеличится число пожаров, наводнений и ураганов. По его словам, в течение ближайших 30-50 лет на юге европейской части РФ будет сокращаться зима, а лето будет становиться все суше, количество осадков продолжит снижаться.

В ноябре прошлого года климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев заявлял, что в российских прогнозах погоды все чаще стали звучать предупреждения об ураганах, циклонах и обильных осадках. Увеличение количества природных катаклизмов происходит во всем мире — за последние 45 лет их стало втрое больше, а в России — в два раза.

Ранее эколог предупредил, что миллионы людей уже скоро могут стать климатическими беженцами.

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