В Самаре произошел пожар на рынке

В Самаре произошел пожар в здании Кировского рынка. Пострадавших нет, об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального МЧС.
«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного кафе на площади 150 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.
На месте работали 46 спасателей, привлекали 14 единиц техники.
О пожаре также сообщал местный Telegram-канал Самара №1. На опубликованных им кадрах виден большой столб дыма на месте происшествия.
В апреле этого года на востоке Москвы произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Пожар произошел на 5-й Парковой улице. По данным МЧС, площадь огня составила 100 квадратных метров. Тогда эвакуировали около 50 человек.
До этого в столице эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара. Возгорание произошло на 17-м этаже здания. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади один квадратный метр. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.
Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.