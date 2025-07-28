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В Самаре произошел пожар на рынке

МЧС: в Самаре загорелось здание рынка
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В Самаре произошел пожар в здании Кировского рынка. Пострадавших нет, об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального МЧС.

«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного кафе на площади 150 квадратных метров»‎, — сказано в сообщении ведомства.

На месте работали 46 спасателей, привлекали 14 единиц техники.

О пожаре также сообщал местный Telegram-канал Самара №1. На опубликованных им кадрах виден большой столб дыма на месте происшествия.

В апреле этого года на востоке Москвы произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. Пожар произошел на 5-й Парковой улице. По данным МЧС, площадь огня составила 100 квадратных метров. Тогда эвакуировали около 50 человек.

До этого в столице эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара. Возгорание произошло на 17-м этаже здания. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади один квадратный метр. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.

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