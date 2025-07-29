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Бывший эксперт ООН предложил отключить Украине связь Starlink

Бывший эксперт ООН Зайас: для окончания конфликта нужно отключить Киеву Starlink
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Inna Varenytsia/Reuters

Чтобы завершить украинский конфликт, нужно не выдвигать России ультиматумы, а перестать поставлять оружие Украине и отключить Киеву доступ к системе связи Starlink. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

«Ультиматум означает эскалацию конфликта и провал дипломатии. Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну», — заявил Зайас.

Он добавил, что, по его мнению, никаких выводов президент США из диалога с российским лидером Владимиром Путиным не сделал и не осознал, что конфликт на Украине произошел из-за расширения НАТО на восток.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее Украине предрекли изменения внутри страны до окончания ультиматума Трампа.

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