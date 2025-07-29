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Экс-глава МИД Австрии: на Украине могут произойти изменения до окончания ультиматума Трампа

Кнайсль: на Украине могут произойти большие изменения за срок ультиматума Трампа
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Максим Блинов/РИА Новости

Внутри Украины могут произойти изменения до окончания срока, установленного России президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС, которое было сделано до уменьшения Трампом срока.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее,» — сказала Кнайсль.

По ее мнению, ожидать существенных изменений в отношениях между Россией и Украиной за это время не стоит.

28 июля президент США заявил, что решил сократить крайний срок для достижения мира на Украине до 10-12 дней.

По его словам, нет причин ждать до 3 сентября (изначально он давал время до этого срока), так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп рассказал о своих ощущениях после разговоров с Путиным.

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