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Стало известно, сколько поездов задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

РЖД: 18 поездов задерживаются из-за ЧП на станции Сальск в Ростовской области
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Shutterstock/Anna Nestera

Около 20 пассажирских поездов следуют с задержкой в связи с происшествием на железнодорожной станции Сальск в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в настоящее время движение поездов через станцию Сальск осуществляется в штатном режиме.

«В связи с происшествием в пути следования задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до семи часов», — подчеркивается в публикации.

Как рассказали в пресс-службе, пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечат питанием. Сейчас сотрудники поездных бригад оказывают клиентам, столкнувшимся с трудностями, всестороннюю помощь.

«РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — добавили в компании.

29 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны были уничтожены 74 украинских беспилотника. В частности, в Ростовской области сбили 22 дрона.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, после атаки на железнодорожной станции Сальск зафиксировали возгорание. В РЖД заявили, что на объекте произошло нарушение работы контактной сети. Здесь упали обломки беспилотника, и движение поездов на данном участке пути было временно остановлено.

Ранее в Волгоградской области из-за атаки беспилотников задержали пассажирские поезда.

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