В Ростовской области приостановили движение поездов из-за падения БПЛА

На железнодорожной станции Сальск в Ростовской области произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА, сообщили в пресс-службе РЖД.

По ее информации, движение поездов через станцию приостановлено.

«Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщили в РЖД, также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для тушения огня направлен пожарный поезд.

В пресс-службе добавили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что возгорание произошло на ж/д станции в регионе после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также сообщил об отражении атак вражеских БПЛА в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.