В Ростовской области ночью случился пожар на ж/д станции после атаки БПЛА

Слюсарь: после атаки дронов ВСУ на станции Сальск начался пожар

Украинские беспилотники ночью атаковали шесть районов Ростовской области. Об этом сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, средства ПВО отразили атаки в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В Каменском микрорайоне загорелась сухая трава в поле после падения дрона. В Сальске повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме. Возгорание произошло также на железнодорожной станции, отмечал глава региона.

По информации РЖД, на железнодорожной станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА. В результате движение поездов через ж/д станцию было приостановлено.

Утром 29 июля стало известно, что движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области возобновили — составы по временной схеме были направлены в обход поврежденного участка железной дороги.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ.