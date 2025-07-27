Стало известно о задержке поездов после атаки БПЛА в Волгоградской области

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что контролируют ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в регионе.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги», — говорится в публикации.

Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов контролируется волгоградским транспортным прокурором.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что украинские беспилотники в ночь на воскресенье пытались ударить по региону. Пострадавших при атаке нет, однако в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

Ранее ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области.