На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коллегия объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда РФ

ВККС объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сообщается на сайте коллегии.

Согласно закону, кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии, не быть судимым, а также иметь вид на жительство в других странах. Помимо этого, если претендент ранее не работал судьей, то ему необходимо сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания «Заслуженный юрист РФ»).

Если ВККС одобряет кандидата, то выдает ему рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам, после чего кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.

Уточняется, что последний день приема документов – 25 августа 2025 года.

После ухода из жизни председателя Верховного суда Ирины Подносовой коллегия прекратила ее полномочия. Судьи не стало 22 июля. Ей был 71 год.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года. До этого, с 2020 года, она была заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами