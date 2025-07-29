Коллегия объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сообщается на сайте коллегии.

Согласно закону, кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии, не быть судимым, а также иметь вид на жительство в других странах. Помимо этого, если претендент ранее не работал судьей, то ему необходимо сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания «Заслуженный юрист РФ»).

Если ВККС одобряет кандидата, то выдает ему рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам, после чего кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.

Уточняется, что последний день приема документов – 25 августа 2025 года.

После ухода из жизни председателя Верховного суда Ирины Подносовой коллегия прекратила ее полномочия. Судьи не стало 22 июля. Ей был 71 год.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года. До этого, с 2020 года, она была заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.