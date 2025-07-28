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Коллегия прекратила полномочия главы Верховного суда РФ Подносовой

ВККС РФ прекратила полномочия главы Верховного суда Подносовой из-за ее смерти
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Михаил Метцель/РИА Новости

Высшая коллегия судей объявила о прекращении полномочий председателя Верховного суда Ирины Подносовой в связи с ее смертью. Об этом сообщается на сайте коллегии.

28 июля состоялось внеочередное заседание.

«ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносовой И.Л. на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Судьи не стало 22 июля. Ей был 71 год.

На церемонии прощания присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Траурные мероприятия прошли в комплексе Центральной клинической больницы.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

Подносова родилась 29 октября 1953 года во Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после ухода из жизни Вячеслава Лебедева.

Ранее был назначен и.о. председателя Верховного суда.

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