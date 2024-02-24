«Утрата для правовой системы страны»: умер председатель Верховного суда Лебедев

В московской больнице ушел из жизни председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. По предварительным данным, он был болен раком. Несмотря на состояние здоровья, Лебедев продолжал выполнять свои рабочие обязанности. Он даже пришел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным 6 февраля. Обязанности Лебедева будет временно исполнять первый заместитель председателя суда Петр Серков.

На 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, сообщила пресс-служба органа. По данным «Ъ», причиной смерти стала долгое онкологическое заболевание. Лебедев умер в 23:45 23 февраля в больнице, где он уже какое-то время лечился.

«Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — рассказал источник «Ъ». Он добавил, что благодаря Лебедеву в России есть современная судебная система, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

ТАСС выяснил, что временно исполнять обязанности председателя будет первый заместитель Лебедева Петр Серков. Руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов сказал «Ъ», что в ближайшее время квалификационная коллегия объявит конкурс на освободившееся место, так как председателя назначают подобным образом с 2001 года. Президент РФ должен в течение шести месяцев представить кандидатуру Совету Федерации, при этом Высшая квалификационная коллегия судей РФ также должна поддержать этого человека. Согласно протоколу, в срок до десяти дней в СМИ разместят информацию об открытии вакансии. Нового председателя назначат на шестилетний срок, его возраст неважен.

Встреча с Путиным

По данным Mash, Лебедев какое-то время лежал в больнице. Несмотря на это, 6 февраля он встретился с президентом России Владимиром Путиным, и доложил ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права. В тот день Лебедев появился на публике в последний раз. Узнав о смерти председателя, Путин выразил соболезнования его родным и близким и всему судейскому сообществу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также прокомментировала смерть Лебедева. По ее словам, он был человеком высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий суть права и правосудия.

МО РФ в Telegram-канале сообщило, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал Лебедева высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, который пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом, его уважали и ценили за компетентность и принципиальность.

«Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством. <...> Вячеслав Михайлович многое сделал для развития российской судебной системы и военных судов. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Вячеславу Михайловичу», — добавил Шойгу.

Ассоциация юристов России в беседе с ТАСС заявила, что реализацию инициированных Лебедевым проектов, в том числе направленных на гуманизацию и гармонизацию уголовного закона, продолжат.

Утрата для правовой системы

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» поделился, что Лебедев был выдающимся юристом и организатором судебного дела.

«Я Лебедева помню еще по работе в Москве, это, правда, было очень давно. В Верховном суде он несколько десятков лет. Это выдающийся юрист и организатор судебного дела. Я двенадцать лет в Думе, мне приходится постоянно общаться с Верховным судом. Комитет, в котором я тружусь, — потребитель законопроектов, которые приходят из Верховного суда. Я вам должен сказать, что это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек. И хотя приходилось бывать нам оппонентами с Верховным судом, но всегда они и лично Лебедев очень чутко, внимательно относились к тому, о чем говорят депутаты. Внимательно относились к критике, которая от нас исходила. Светлая ему память. Я думаю, это большая утрата для правовой системы страны, потому что прежде всего [Лебедев] юрист, ну и для суда, судебной системы особенно», — сказал Синельщиков.

Кто такой Лебедев?

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

13 декабря 1970 года Лебедева избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы, через семь лет он возглавил Железнодорожный районный народный суд. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а через два года он занял пост председателя.

В июле 1989 года Лебедева избрали на должность председателя Верховного суда России, с тех пор более 34 лет занимал это место. Он занимался обеспечением единообразия судебной практики, гуманизацией уголовного законодательства и повышением открытости правосудия.

«Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность. Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в памяти его друзей и коллег как выдающийся государственный деятель», — говорится в сообщении Верховного суда.

Лебедева наградили орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Александра Невского, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Председатель Верховного суда выступал за расширение компетенции суда присяжных, создание самостоятельных апелляционных и кассационных окружных судов. Выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести.