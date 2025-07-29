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В Саратове у поврежденного из-за взрыва газа дома устанавливают башенный кран

Башенный кран устанавливают у дома в Саратове, где произошел взрыв газа
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Ирина Фенина/РИА Новости

Башенный кран устанавливают рядом с многоквартирным домом в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника агентства, башенный кран планируют использовать при разборе завалов разрушенного пятого подъезда.

В материале подчеркивается, что сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия взрыва. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Саратовской области, жителям первого, второго и третьего подъездов разрешили вернуться в квартиры 26 июля.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, были повреждены несколько десятков квартир. Травмы получили 18 человек, их направили на амбулаторное лечение. Еще семь человек спасти не удалось.

На фоне случившегося в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. 27 июля губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что поисково-спасательные работы на месте происшествия официально завершены.

Ранее в Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения подъезда в жилом доме.

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Взрыв газа в Саратове
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