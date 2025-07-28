Следком завел уголовное дело после обрушения подъезда в Астрахани

СК: в Астрахани по факту обрушения части подъезда возбуждено уголовное дело

Сотрудники Следственного управление Следственного комитета (СУ СК) России по Астраханской области возбудили уголовное дело после обрушения подъезда в столице региона. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности)», — сказано в сообщении.

В данный момент на месте происшествия продолжают работу специалисты областного Следкома, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент. Пункт временного размещения развернули в здании школы. По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли.

Как сообщали в МЧС РФ, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.