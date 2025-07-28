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На Украине предложили освободить народных целителей от штрафов

На Украине хотят отменить штрафы за нарушение требований к народной медицине
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Shutterstock/FOTODOM

В правительстве Украины предложили освободить знахарей от штрафов за несоблюдение требований по занятию народной медициной. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«В сфере здравоохранения предложено отменить 2 инструмента, а именно, специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат о государственной регистрации опасного фактора, который не предусмотрен специальным законодательством», — говорится в сообщении.

Тем временем в России открыли первый региональный реестр народных целителей. Это произошло в январе в Башкирии. В список внесли семь человек, практикующих траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию и даже «этнические методы психологического воздействия».

Психолог Екатерина Никитинская считает, что спрос на нетрадиционную медицину среди россиян растет из-за страха россиян перед традиционной медициной и недоверия к врачам.

Ранее россиян предупредили, какие популярные в лечении травы на самом деле опасны.

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