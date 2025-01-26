В России открыли первый региональный реестр народных целителей

В Башкирии запустили первый в Российской Федерации региональный реестр специалистов народной медицины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В реестр министерства здравоохранения Башкирии внесли семь человек, практикующих траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию и даже «этнические методы психологического воздействия».

В ведомстве заявили, что разрешение заниматься народной медициной на территории республики выдается на срок в пять лет. Народный целитель должен подать в министерство заявление о своей деятельности с указанием конкретного метода народной медицины. К заявлению следует приложить представление медицинской профессиональной некоммерческой организации. В министерстве подчеркнули, что целитель, который не имеет медицинского образования, может осуществлять свою деятельность лишь под контролем врачей.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев подчеркнул, что создание реестра поможет контролировать ситуацию в этой области. По его мнению, для организации таких реестров в других регионах требуется федеральная законодательная инициатива.

В свою очередь, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов напомнил, что с точки зрения медицинской науки народная медицина является лишь разного рода самолечением. Он подчеркнул, что в арсенал современной медицины входят все полезные средства и методы, обнаруженные в народном целительстве. Поэтому в создании реестра нет смысла.

13 января сообщалось, что депутат Башанкаев предложил создать в России регистр народных целителей.

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