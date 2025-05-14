Россиян предупредили, какие популярные травы в лечении на самом деле опасны

Сегодня, несмотря на серьезные достижения в медицине, многие люди во время болезни используют народные методы лечения, включая лечение травами. Однако стоит понимать, что не все травы полезны, а некоторые из них, в том числе популярные среди приверженцев народной медицины, могут быть опасны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Она отметила, что раньше не было другой альтернативы — до открытия антибиотиков, гормональных препаратов и других современных лекарств люди использовали то, что было под рукой: травы, коренья, настойки. Это был единственный способ справляться с болезнями. Однако с развитием медицины стало понятно, что далеко не все травы безопасны, а дозировки — очень «плавающие». Эффект одной и той же травы может отличаться в зависимости от региона, времени сбора, способа приготовления.

«Конечно, некоторые растения действительно работают — кора ивы (предшественник аспирина), зверобой (легкий антидепрессант), валериана (седативное действие) — все это подтверждено. Однако есть травы, которые опасны, но многие считают их полезными и безопасными. К тому же эти растения очень популярны», — подчеркнула Хайкина.

Специалист назвала топ 5 популярных трав, которые часто пьют «для здоровья», но они могут быть опасны — особенно при регулярном употреблении или без учета противопоказаний.

Первое место — ромашка. Эта «безобидная», всеми любимая трава может провоцировать: аллергические реакции (особенно у аллергиков на амброзию, полынь); снижает свертываемость крови — опасна при приеме антикоагулянтов; может вызывать головную боль и сонливость при передозировке.

Второе — зверобой. Достаточно популярное средство «от депрессии». Однако он снижает эффект многих лекарств — от антидепрессантов до сердечных. К тому же, зверобой усиливает фоточувствительность, поэтому при частом его употреблении повышается риск ожогов и пигментации даже при непродолжительном пребывании на солнце.

Третье — лакричник (корень солодки). Его часто добавляют в «печеночные» и «женские» чаи, используют для улучшения работы щитовидной железы. Но он повышает артериальное давление и вызывает отеки, особенно у людей с заболеваниями почек или сердца.

Четвертое — мята. Каждый человек хотя бы раз в жизни пил чай с мятой. Ее любят за успокаивающий эффект. Но такое чаепитие может быть опасно для людей со сниженным артериальным давлением. Так как одно из свойств мяты — снижение давления. Людям, имеющим диагнозы гастрит или ГЭРБ, тоже не рекомендуется употреблять мяту, так как трава может вызвать изжогу. Но даже если у вас нет данных болезней, стоит учитывать, что она снижает либидо.

Пятое — шалфей. Одна из самых популярных трав, особенно в сезон простуд: его пьют в чае, полощут горло и принимают в виде таблеток при боли. И все в этом растении прекрасно, кроме того, что в нем содержится туйон, который при частом или длительном употреблении может вызывать головные боли, судороги и даже токсическое воздействие на печень. Особенно осторожными с шалфеем должны быть беременные женщины: высокие дозы этой травы могут спровоцировать сокращения матки.

«Правда в том, что траволечение — не такое безобидное, как кажется. Когда-то знания о травах передавались из поколения в поколение, и только избранные становились знахарями. Это была наука — тонкая, точная, требующая глубокого понимания. Сегодня же мы, к сожалению, все чаще выбираем травы наугад, забывая, что «натуральное» — не всегда значит безопасное. И лучшее, что вы можете сделать, если заболели — это обратиться к врачу», — резюмировала Хайкина.

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