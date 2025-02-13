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Популярность нетрадиционной медицины объяснили недоверием россиян к врачам

Психолог Никитинская: россияне не доверяют врачам и идут к народным целителям
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россияне начали испытывать страх перед традиционной медициной и перестали доверять врачам. На этом фоне растет спрос на нетрадиционную медицину, рассказала психолог Екатерина Никитинская в пресс-центре НСН.

К целителям люди обращались всегда, стремясь как можно быстрее и легче избавиться от заболеваний. Сегодня же такая тенденция во многом связана с мнением о том, что врачи лечат симптомы, а не саму болезнь, считает специалист.

«Об этом говорят многие мои клиенты», — пояснила она. — «Нетрадиционные методы бывают разные, даже если брать кофейную клизму, то кофе — это полезное растение. Люди видят результаты и выбирают, что для них лучше».

До этого в Башкирии запустили первый в России региональный реестр специалистов народной медицины. В него внесли семь человек, практикующих траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию и даже «этнические методы психологического воздействия». С подобной инициативой до этого выступал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев – по его мнению, знания и практики, передающиеся из поколения в поколение, зачастую действительно могут оказать людям реальную помощь.

Ранее россиянин с больной шеей оказался в реанимации после приема у народного целителя.

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