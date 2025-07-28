Адвокат Карапетяна обратился к генпрокурору Армении с призывом

Адвокат Арам Вардеванян заявил в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что дело в отношении предпринимателя Самвела Карапетяна невозможно продолжать даже при большом желании. По его мнению, генпрокурор должен отменить арест.

«Очевидно, что такой длительный, необоснованный и незаконный арест Карапетяна подлежит отмене прокурором», — сказано в посте.

Также правозащитник добавил, что на прошлой неделе были проведены конкретные процессуальные действия, «инициированные именно защитой, результаты которых более чем очевидны».

17 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. Именно это решение было обжаловано бизнесменом в суде.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.