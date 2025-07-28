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В МЧС рассказали о ликвидации последствий обрушения в Астрахани

МЧС: более 200 специалистов ликвидируют последствия обрушения в Астрахани
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Более 200 специалистов ликвидируют последствия обрушения в Астрахани. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«‎Из разрушенного и соседних подъездов эвакуированы 22 жильца. Спасатели разбирают завалы, ищут возможных пострадавших», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП работают 207 сотрудников ведомства, в том числе 3 кинологических расчета. Используют 50 единиц техники.

Как писал Telegram-канал Mash, фундамент рухнувшего дома в Астрахани могло размыть водой. По данным журналистов, пять лет назад дом признали аварийным, самому зданию более 60 лет. Власти сообщали, что многоэтажку не будут восстанавливать.

До этого глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент. Пункт временного размещения развернули в здании школы. По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

Следком региона возбудил уголовное дело по факту случившегося, на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее стало известно, что жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок.

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