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Власти Астрахани рассказали о расселении из аварийного дома, где произошло обрушение

Губернатор Бабушкин: из 131 помещения в рухнувшем доме 94 были расселены
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МЧС России

В рухнувшем доме в Астрахани из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«В СОШ №8 развернут ПВР. На месте работают психологи. Спасатели продолжают разбор завалов. Пострадавших нет. Один житель дома маломобильный из соседнего подъезда госпитализирован из-за стресса», — сказано в сообщении.

До этого ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.

Обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. Правоохранители инициировали проверки. Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате случившегося пострадали как минимум три человека.

Ранее в Псковской области взорвался газ.

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