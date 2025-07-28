Жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок

Mash: жильцы обрушившегося дома в Астрахани занижали цены на квартиры в пять раз

Жильцы обрушившегося аварийного дома в Астрахани занижали цены на квартиры в пять раз, чтобы избавиться от них и получить какую-то выручку с продажи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Здание было признано аварийным еще в 2020 году. Оно было построено в 1962 году. Износ его конструкций к 2019 году составил 79%. Подвал помещения часто был затоплен, фундамент просел.

Всего в доме 24 квартиры. В 2024 году жители продали две однокомнатные квартиры в нем за 750 тыс. рублей и за 1 млн рублей.

В понедельник, 28 июля, в кирпичном доме № 6 по улице Ляхов была обрушена часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Здание было признано аварийным еще в 2020 году.

С места происшествия эвакуированы 15 человек. По имеющимся данным, пострадавших нет. На месте ЧП работают 96 спасателей с привлечением 28 единиц техники.

Ранее в результате взрыва газа в Саратове были разрушены 38 квартир.