Стала известна предварительная причина обрушения дома в Астрахани

Фундамент рухнувшего дома в Астрахани могло размыть водой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители соседнего дома почти месяц жаловались на затопленные подвалы на улице Ляхова, 6 и 8. По их словам, представители водоканала не реагировали на просьбы о ремонте или осмотре помещений.

По данным журналистов, пять лет назад дом признали аварийным, самому зданию более 60 лет.

До этого стало известно, что многоэтажку в Астрахани, где обрушился подъезд, не будут восстанавливать, так как до этого дом был признан аварийным.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперштаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. По его словам, остальные жители расселились в данный момент. Бабушкин отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

При этом в МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадали три человека и на месте частичного обрушения специалисты объявляют минуты тишины.

Ранее стало известно, что жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок.