На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве начали демонтировать скандальную скульптуру у ГЭС-2

В Москве на Болотной набережной демонтируют «Большую глину №4» у ГЭС-2
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Москве на Болотной набережной рядом с ГЭС-2 начали демонтировать скульптуру «Большая глина N4». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На обнародованных кадрах можно заметить, что рядом со скульптурой у входа в культурно-досуговый центр работают городские службы. С помощью крана специалисты сняли один из верхних слоев инсталляции.

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», на месте «Большой глины №4» появится новый арт-объект. На сайте ГЭС-2 говорится, что она была установлена как «временная инсталляция» четыре года назад.

Автор новой работы и ее название станут известны позже. Смена объекта осуществляется в рамках запланированной ротации произведений искусства в Москве и дальнейшего развития территории, прилегающей к Дому культуры.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина N4» вызвала неоднозначную реакцию москвичей. Некоторые горожане в соцсетях сравнивали ее с фекалиями. Многие критики также не оценили задумку автора. Сам автор работы в ответ оппонентам заявил, что «искусство — это то, что вы из него делаете. Если вы видите цветок, это цветок. Если вы видите кусок дерьма, это кусок дерьма».

В середине апреля сообщалось, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадки для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы.

Позже секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что перестройка памятника Владимиру Ленину сравнима с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Ранее Путин оценил челябинский памятник в честь героев СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами