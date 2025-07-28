В Москве начали демонтировать скандальную скульптуру у ГЭС-2

В Москве на Болотной набережной демонтируют «Большую глину №4» у ГЭС-2

В Москве на Болотной набережной рядом с ГЭС-2 начали демонтировать скульптуру «Большая глина N4». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На обнародованных кадрах можно заметить, что рядом со скульптурой у входа в культурно-досуговый центр работают городские службы. С помощью крана специалисты сняли один из верхних слоев инсталляции.

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», на месте «Большой глины №4» появится новый арт-объект. На сайте ГЭС-2 говорится, что она была установлена как «временная инсталляция» четыре года назад.

Автор новой работы и ее название станут известны позже. Смена объекта осуществляется в рамках запланированной ротации произведений искусства в Москве и дальнейшего развития территории, прилегающей к Дому культуры.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина N4» вызвала неоднозначную реакцию москвичей. Некоторые горожане в соцсетях сравнивали ее с фекалиями. Многие критики также не оценили задумку автора. Сам автор работы в ответ оппонентам заявил, что «искусство — это то, что вы из него делаете. Если вы видите цветок, это цветок. Если вы видите кусок дерьма, это кусок дерьма».

В середине апреля сообщалось, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадки для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы.

Позже секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что перестройка памятника Владимиру Ленину сравнима с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Ранее Путин оценил челябинский памятник в честь героев СВО.