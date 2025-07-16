На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил челябинский памятник в честь героев СВО

Путину понравился памятник в Челябинске, посвященный героям спецоперации
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин высоко оценил памятник «Защитникам Отечества» в центре Челябинска, посвященный героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой красивый памятник», — заявил глава государства, глядя на изображение, которое ему показал губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, скульптура также впечатлила участников СВО, их родственников и обычных граждан.

Мемориал «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году, выполнен из гранита. У подножия стелы расположена бронзовая скульптура солдата и девушки.

До этого Путин поручил разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе участников СВО.

Из опубликованного на сайте Кремля документа следует, что срок исполнения поручения российского лидера — 1 сентября, ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами