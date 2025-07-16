Путин оценил челябинский памятник в честь героев СВО

Президент России Владимир Путин высоко оценил памятник «Защитникам Отечества» в центре Челябинска, посвященный героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой красивый памятник», — заявил глава государства, глядя на изображение, которое ему показал губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, скульптура также впечатлила участников СВО, их родственников и обычных граждан.

Мемориал «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году, выполнен из гранита. У подножия стелы расположена бронзовая скульптура солдата и девушки.

До этого Путин поручил разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе участников СВО.

Из опубликованного на сайте Кремля документа следует, что срок исполнения поручения российского лидера — 1 сентября, ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО.