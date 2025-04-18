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В Свердловской области сделали из памятника Ленину скейт-площадку

В Верхней Пышме памятник Ленину превратили в площадку для скейтеров
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В городе Верхняя Пышма Свердловской области памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На фотографиях можно заметить конструкцию памятника, которая предполагает, что любители экстрима смогут кататься прямо по основанию монумента.

Создатели проекта рассказали в интервью авторам канала, что памятник стал частью скейт-парка, который построили рядом со сквером у дома культуры «Матуллург».

«Мы обсуждали это с администрацией и жителями, серьезных противоречий и недовольств не было. Мы, конечно, переживали, что может оскорбить чьи-то чувства, но сейчас объект пользуется популярностью», — заявил один из основателей проекта Андрей Кобзев.

До этого в Самарской области выставили на продажу памятник Ленину. По данным местного издания «63.RU», цена монумента составляет 10 тыс. рублей. При этом в объявлении владелец памятника отмечает, что «дело не в деньгах», он хочет поменять памятник на автомобиль.

Ранее стало известно, что Rolls-Royce Владимира Ленина отреставрируют в Санкт-Петербурге.

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