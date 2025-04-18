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В КПРФ осудили переделку памятника Ленину под скейт-площадку

В КПРФ сравнили скейт-рампу на памятнике Ленину с акцией Pussy Riot
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Lazy_Bear/Shutterstock

Перестройка памятника Владимиру Ленину сравнима с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году. Об этом заявил секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По его словам, представители партии довольно неоднозначно отнеслись к данному решению. Ивачев добавил, что в преддверии 80-летия Победы подобные проекты недопустимы.

«К сожалению, как всегда, местные власти принимали это решение, не спросив никого. Доводы, которые я прочитал, что это способствует популяризации, имеют место для существования», — добавил секретарь.

Он добавил, что старшее поколение чтит фигуру Ленина, поскольку она является для них сакральной и крайне уважаемой. В свою очередь заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков объяснил, что авторы инициативы не хотели никого оскорбить, однако никто не устраивает катки в Эрмитаже или матчи в Третьяковской галерее, поэтому присутствует параллель с акцией Pussy Riot.

18 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадки для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы.

Ранее в КПРФ заявили, что скейт-парк у Ленина — это как пожарить шашлык на Вечном огне.

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