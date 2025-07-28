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Обвинение запросило сроки до 9 лет для фигурантов дела о краже у Чубайса

Прокурор запросил от 4 лет 8 месяцев до 9 лет фигурантам дела о краже у Чубайса
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Прокуратура запросила сроки от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о краже имущества на 65 млн рублей у экс-главы государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров.

«Гособвинитель запросил 9 лет колонии для Сучкова. Для остальных фигурантов прокурор запросил 4 года 8 месяцев колонии», — передает его слова агентство.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. По делу проходят бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин.

С 2022 года Чубайс находится в Израиле. По данным представителя «Роснано», с октября того года по март 2023 года Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России.

В этот период СМИ предали «широкой огласке» информацию о том, что новый менеджмент «Роснано» инициирует через Генеральную прокуратуру РФ проверку деятельности предыдущего руководства.

Ранее Канада ввела санкции против Чубайса.

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