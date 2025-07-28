Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога третий раз за 28 июля объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Украинская правда» пишет, что воздушная тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты «Кинжал».

По данным издания «Новости Live», на Украине произошли взрывы в районе военного аэродрома.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве и Сумах.

26 июля в Харьковской и Днепропетровской областях Украины произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.