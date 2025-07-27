В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Чуть позже мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

27 июля сообщалось о взрывах в Сумах.

Накануне в Харьковской и Днепропетровской областях Украины произошли несколько взрывов.

В ночь на 24 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о нескольких взрывах в городе. Комментируя ситуацию, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в Одесской области Украины были поражены объекты логистической инфраструктуры. Среди них — морские порты, железнодорожные составы и транспортные узлы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.