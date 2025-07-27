На севере Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Подробности в материале не приводятся.

26 июля в Харьковской и Днепропетровской областях Украины также произошли несколько взрывов. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что в тот момент на территории регионов действовала воздушная тревога.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило о мощном взрыве в Полтавской области. Его зафиксировали в городе Кременчуг.

В ночь на 24 июля мэр города Одессы, расположенного на юге Украины, Геннадий Труханов заявил о нескольких взрывах в населенном пункте. Они произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Комментируя ситуацию, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в Одесской области были поражены объекты логистической инфраструктуры. Среди них — морские порты, железнодорожные составы и транспортные узлы.

23 июля в министерстве энергетики Украины рассказали, что в Сумской области после ночных взрывов выявили повреждения одного из объектов энергетической компании.

Ранее в украинской столице в результате ночных взрывов загорелись складские помещения.