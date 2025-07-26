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Взрывы произошли в двух областях Украины

Взрывы произошли в Харьковской области и Днепропетровске на фоне тревоги
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в Харьковской области и Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв. Вероятно, он раздался за пределами города... В Харькове были слышны взрывы», — говорится в публикациях.

Также телеканал сообщил о взрывах в Днепропетровске.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этих областях воздушная тревога действует с вечера 25 июля.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

В ночь на 25 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Кременчуге Полтавской области Украины.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.

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