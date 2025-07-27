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В Саратове обследуют последние подъезды многоэтажки, где взорвался газ

В Саратове завтра обследуют последние два подъезда дома, где взорвался газ
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Специалисты в понедельник, 28 июля, начнут обследование конструкций последних двух подъездов десятиэтажного жилого дома в Саратове, в котором взорвался газ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома», — написал он.

До этого Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку по факту взрыва.

Известно, что дом был построен в 2009 году и до происшествия не имел статуса аварийного. Всего в здании пять подъездов и 195 квартир.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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Взрыв газа в Саратове
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