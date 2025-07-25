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Обломки падали на прохожих: в Саратове газ взорвался в жилом доме

Число погибших в результате взрыва газа в Саратове увеличилось до четырех
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Саратове. В результате происшествия обрушился угловой подъезд многоэтажки, погибли четверо человек, среди них есть ребенок. По данным СМИ, мальчик в момент взрыва гулял с мамой на улице, на него упали обломки. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно. Mash сообщал, что из-под завалов достали 11 человек, в том числе пятилетнюю девочку.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Эпицентр, по информации ТАСС находился на восьмом этаже.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждены около 30 квартир. В соседних домах также пострадало остекление. Кроме этого, существует угроза дальнейшего обрушения многоэтажки, где произошел взрыв. Жильцов уже эвакуировали и разместили в ПВР.

Что происходит на месте происшествия — в материале «Газеты.Ru».

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