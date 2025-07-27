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В Саратове задействовали альпинистов при разборе завалов в разрушенном доме

Губернатор Бусаргин: к разбору завалов дома в Саратове привлекли альпинистов
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Ирина Фенина/РИА Новости

Альпинисты были привлечены к спасательной операции на месте взрыва бытового газа в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты работают на обрушившихся верхних этажах пятого подъезда, где разрушения затронули уровни с седьмого по десятый этаж.

Глава региона отметил, что работы крайне сложные, поэтому задействованы профессиональные альпинисты из спецподразделения областной спасательной службы. Для обеспечения безопасности спасателей используется специализированная техника, а демонтаж ведется одновременно на нижних и верхних этажах.

В результате ЧП, произошедшего 25 июля, спасти не удалось семь человек, включая одного ребенка. Судьба еще четверых остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 16 человек.

По данным МЧС, эвакуация жильцов была проведена как из поврежденного подъезда, так и из соседнего дома. Разбор завалов продолжается, к операции привлечены более 100 сотрудников спасательных служб и 34 единицы техники. По состоянию на утро 26 июля, очищено около половины завалов, работы продолжатся до утра воскресенья.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку по факту взрыва.

Известно, что дом был построен в 2009 году, и до происшествия не имел статуса аварийного. Всего в здании пять подъездов и 195 квартир.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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Взрыв газа в Саратове
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