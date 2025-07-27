На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число рейсов, задержанных в аэропорту Петербурга из-за атаки дронов

SHOT: в аэропорту Петербурга из-за ограничений задержаны более 100 рейсов
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Более 100 рейсов задержаны в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в связи с введением ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Задерживаются на вылет 49 рейсов, и еще 62 самолета — на прилет», — говорится в материале.

В публикации со ссылкой на жителей Ленинградской области отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). В частности, звуки взрывов раздались во Всеволожском районе.

Утром 27 июля аэропорт Пулково приостановил работу. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены ради обеспечения безопасности полетов.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами