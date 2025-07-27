Названо число рейсов, задержанных в аэропорту Петербурга из-за атаки дронов

Более 100 рейсов задержаны в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в связи с введением ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Задерживаются на вылет 49 рейсов, и еще 62 самолета — на прилет», — говорится в материале.

В публикации со ссылкой на жителей Ленинградской области отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). В частности, звуки взрывов раздались во Всеволожском районе.

Утром 27 июля аэропорт Пулково приостановил работу. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены ради обеспечения безопасности полетов.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.