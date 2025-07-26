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В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

В Брянской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель
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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель региона получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в посте чиновника.

Губернатор выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему и призвал жителей региона к бдительности и соблюдению необходимых мер безопасности.

Утром 26 июля обломки украинского БПЛА упали на многоквартирный жилой дом, расположенные в Советском районе города Брянска. Согласно официальным данным, атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны. При обследовании мест падения обломков каких-либо разрушений или пострадавших зафиксировано не было.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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