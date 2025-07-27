Губернатор Ленобласти сообщил об отражении атаки БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, отражение атаки дронов в Ленинградской области продолжается.
«Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении», — говорится в заявлении.
Также фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Ломоносовского района. В результате в частном секторе начался пожар. К текущему моменту сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание.
«МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана переведены на усиленное дежурство», — подчеркнул Дрозденко.
Утром 27 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко объяснил, что данный шаг необходим для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго до этого Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области в связи с угрозой атаки беспилотников может наблюдаться ухудшение работы мобильного интернета.
Ранее средства ПВО уничтожили несколько украинских дронов в Псковской области.